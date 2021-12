<국장급 전보>

▶국토정보정책관 강주엽

<과장급 전보>

▶기업성장지원팀장 최승욱 ▶북방경제협력위원회 이창훈 ▶상황총괄대응과장 이두희 ▶민간임대정책과장 정천우 ▶원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소장 정형교 ▶서울지방국토관리청 관리국장 황현주 ▶서울지방국토관리청 의정부국토관리사무소장 이호재 ▶원주지방국토관리청 관리국장 오현석 ▶부산지방국토관리청 건설안전국장 이정복 ▶부산지방국토관리청 대구국토관리사무소장 권진섭 ▶서울지방항공청 관리국장 서삼호 ▶항공철도사고조사위원회 사무국장 장동철

<과장급 전출>

▶외교부 장순웅