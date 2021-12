[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아는 ‘배달의민족(이하 배민)’ 앱 내 ‘쇼핑라이브’ 탭에서 23일 오후 5시 라이브판매를 진행한다고 이날 밝혔다.

방송 시간 내에 커피빈 파우치팩 커피를 최대 895원의 할인된 가격에 판매할 예정이다.

또한 라이브 방송 중 판매 건에 대해 사용할 수 있는 쿠폰 1000원권과 3000원권 2종을 발매 제공한다.

해당 쿠폰 1000원권은 라이브 중 총 1만5000원 이상 구매 시 사용 가능하며, 3000원권 쿠폰은 총 2만5000원 이상 구매 시에 적용 가능하다.

