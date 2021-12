함양군, 익명의 기부 천사 500만원 남몰래 기탁

기부자는 손수 자필로 적은 기부 의사 밝힌 편지 동봉



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군에 익명의 기부 천사가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 이웃들에게 사용해 달라며 500만원의 성금을 남몰래 전달하여 주위에 잔잔한 감동을 주고 있다.

지난 22일 이른 아침 함양읍 내 익명의 기부자가 남몰래 함양읍 행정복지센터 내에 이웃돕기성금 500만원이 든 봉투와 기부 의사를 밝힌 편지를 두고 홀연히 떠났다.

기부자는 손수 자필로 적은 편지를 동봉하여 코로나19 조기종식을 기원하며 코로나19로 모두가 어렵고 힘든 시기에 어려움을 겪고 있는 이웃들을 안타까워하는 마음과 이러한 시기에 군민들을 위해 일선에서 묵묵히 일하고 있는 공무원들을 격려하는 응원의 메시지를 담아 직원들에게 힘을 실어 주었다.

이 성금은 기부자의 정성과 뜻에 따라 언론사를 통해 사회복지공동모금회에 송금하여 어려운 이웃들에게 사용될 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr