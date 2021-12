속보[아시아경제 최석진 법조전문기자] 토지 매입 과정에서 통장 잔고증명서를 위조한 혐의로 기소된 윤석열 국민의힘 대선 후보의 장모 최은순씨(75)가 23일 열린 1심 선고공판에서 징역 1년을 선고받았다.

