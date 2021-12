[아시아경제 황준호 기자] 유리자산운용은 '유리필라델피아반도체펀드' 순자산이 2,000억을 넘어섰다고 23일 밝혔다. 이는 지난 8월말 1000억원을 넘어선 지 불과 100일 여만이다.

유리자산운용 측은 "반도체 업체들의 높은 분기 실적, 낮은 밸류에이션에 따라 추종지수인 필라델피아반도체지수 지난 8월말 이후 현재까지 13.9% 상승한 여파로 분석된다"며 "다른 기술주들이 그간의 주가 상승으로 투자하기 부담스러운 국면에 진입했다면, 반도체 종목들은 여전히 투자하기 매력적이라고도 해석된다"고 분석했다.

반도체 전문 리서치 기관인 IDC와 WSTS 등에 따르면 내년 반도체 시장은 올해 대비 약 10% 추가 성장할 것으로 관측된다.

