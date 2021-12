자랑스러운 효성인상에 김치형 베트남법인 부사장

[아시아경제 최대열 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 1,000 등락률 +1.00% 거래량 16,898 전일가 100,000 2021.12.23 11:54 장중(20분지연) 관련기사 효성, 연말 맞아 이웃사랑 활동…'사랑의 생필품' 후원효성그룹, 이웃사랑 성금 10억원 기탁30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획 close 은 올해의 자랑스러운 효성인상 수상자로 김치형 베트남법인 부사장을 선정했다고 22일 밝혔다.

효성 베트남법인은 이 회사가 운영중인 전 세계 생산기지 가운데 가장 큰 곳이다. 코로나19로 국내외 물류시스템이 차질을 빚는 등 위기 속에서도 김 부사장은 현지 동향을 면밀히 살피고 신속한 위기대응으로 베트남법인·동나이법인을 안정적으로 운영한 점을 인정받았다. 이곳은 스판덱스·타이어코드 등 효성의 주력제품을 생산한다.

베트남 정부는 올해 코로나19 확산에 따라 각 지역이나 공단을 통째로 봉쇄하는 특단의 봉쇄(락다운) 조치를 했다. 베트남에 공장을 둔 글로벌 기업은 현지 공장 직원들이 공장 내 숙식 근무를 하지 않을 경우 공장 운영을 즉시 중단해야 될 초유의 위기 상황을 직면했다. 김 부사장은 공장 내 숙식 근무 시스템을 선제적으로 갖춰 공장이 차질 없이 정상가동할 수 있도록 했다.

한편 효성은 협력업체인 코츠테크놀로지㈜, ㈜한국이포, 덕신건업㈜ 3개 회사를 자랑스러운 효성인 특별상 수상자로 정했다.

