탐앤탐스, 연말연시 ‘스노잉 톰’ 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 탐앤탐스 연말연시에 훈훈함을 전하는 AR 이벤트 ‘Snowing TOM(스노잉 톰)’을 진행한다고 23일 밝혔다.

이벤트는 이날부터 내년 1월5일까지 진행된다. 탐앤탐스 매장에 방문해 비치된 홍보물이나 탐앤탐스 홈페이지 이벤트 페이지에 게시된 QR코드를 스캔하면 AR(증강현실) 필터에 접속할 수 있다.

AR 필터에는 겨울 분위기가 물씬 묻어나는 귀여운 눈사람과 탐앤탐스 에코컵 드링킹자 일러스트가 연출돼 훈훈한 분위기를 연출한다. 필터에 접속한 고객들은 화면의 안내 문구에 맞춰 미소를 지으면 탐앤탐스가 전하는 연말연시 메시지와 함께 하늘에서 내려오는 하얀 눈과 스마일을 즐길 수 있다.

탐앤탐스는 AR 필터 오픈에 맞춰 이를 활용한 SNS 이벤트도 함께 준비했다. 이벤트 기간에 탐앤탐스 인스타그램을 팔로우 한 뒤, 해당 AR필터를 활용한 인증샷을 찍어 필수 해시태그(#2022TOMTOM #탐탐스마일 #탐앤탐스)와 함께 피드에 게시하면 이벤트에 참여할 수 있다. 탐앤탐스는 총 30명을 추첨해 Smile Campaign 쿠폰(10명·톨사이즈 한정 프리 음료 쿠폰), 2022 데일리 키트(10명), 스페인 초현실주의 대가 ‘살바도르 달리전’ 티켓(10명·1인2매)을 증정한다. 당첨자 발표는 내년 1월10일에 진행된다.

