충남자치경찰, 위기가정 ‘통합지원’…가정폭력 재발 방지 주력

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남자치경찰위원회(이하 위원회)가 지역 위기가정의 통합지원에 나선다.

위원회는 위기가정 재발방지를 위해 내년 ‘충남형 위기가정 통합지원 시스템’을 시범운영한다고 23일 밝혔다.

위기가정 통합지원은 경찰과 지방자치단체, 전문상담소가 협업해 가정폭력 신고가정의 초기 대응을 강화하고 가정폭력 재발방지 및 지역사회 안전망을 강화하는 시스템이다.

위원회는 가정폭력이 2회 이상 신고 된 가정에서 음주, 육아, 외도, 경제적 이유로 벌어진 가정폭력이 이혼·아동학대·가출·자살 등으로 이어지면서 피해가정에 대한 통합지원이 필요하다는 판단에 따라 통합지원 시스템을 구축했다.

도내 가정폭력 재발우려가정은 지난해 10월 기준 263가정에서 올해 10월 현재 538가정으로 늘었으며 2회 이상 신고율은 7.9%를 보였다.

통합지원 시스템은 내년 1월~6월 천안 2곳, 홍성 1곳의 가정폭력상담소를 선정해 시범운영한 후 결과 분석과 보완과정을 거쳐 7월부터 전면 시행될 예정이다.

이 시스템은 전문상담원, 경찰서 학대예방경찰관, 시군 통합사례관리사의 합동대응과 지역 활동가를 활용한 모니터링 강화 역할을 하게 된다.

위원회 권희태 위원장은 “통합지원 시스템 운영으로 가정폭력이 재발하는 것을 막는데 주력하겠다”며 “가정폭력 피해자의 관점에서 상담, 수사, 보호·지원을 원스톱으로 지원해 일상으로의 회복에 도움을 줄 수 있길 기대한다”고 말했다.

