與, 윤석열 '극빈층 자유' 발언에 "국민 모욕·폄훼했다...역대급 망언"

"가난하고 못 배우면 자유롭지 못하고, 이를 바라지도 않는다는 말인가" 공세

[아시아경제 김서현 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 일명 '극빈층 비하 발언'에 논란이 이어지고 있다. 이에 더불어민주당은 "국민을 모욕하고 폄훼하는, 도저히 용납할 수 없는 역대급 엽기적인 망언"이라고 비판하며 윤 후보의 책임 있는 후속 조치를 촉구했다.

윤 후보는 22일 전북대에서 열린 대학생들과의 타운홀미팅에서 "극빈한 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 필요성 자체를 느끼지 못한다"며 "자유의 본질은 일정 수준의 교육과 기본적인 경제 역량이 있어야만 우리가 존재하는 것이고 자기가 자유가 무엇인지를 알게 되는 것"이라고 말해, 논란에 휩싸인 바 있다.

김우영 민주당 선대위 대변인은 이날 브리핑을 통해 "윤 후보의 위험천만한 자유관은 헌법정신을 부정하는 것"이라며 "국민을 빈부로 나누고, 학력으로 갈라 차별적으로 바라보는 윤 후보의 인식이 너무나 충격적"이라고 개탄했다.

이어 "도저히 용납할 수 없는 망언"이라며 "가난하고 못 배우면 자유로운 인간이 될 수 없고 자유롭고 싶어하지도 않는다는 말이냐"고 했다.

그러면서 "놀라움을 넘어 과연 이같은 발언을 한 대통령 후보가 있었나 싶다. 국민의 자유와 권리를 보장해야 할 대통령 후보로서 감히 꺼낼 수조차 없는 망발"이라며 "이런 인식을 할 정도니 국민을 무시하는 '개 사과'나 부인 문제에 대한 '억지 사과'가 나온 것"이라고 꼬집었다.

송영길 대표 역시 자신의 페이스북을 통해 "고대 그리스에서 참정권을 가질 수 있었던 사람은 자유민이었다. 노예 노동으로 확보한 시간·자본이 자유를 누릴 수 있는 바탕"이라며 "윤 후보가 꿈꾸는 나라는 자유로운 시민과 노예처럼 일하는 사람들로 구분되는 나라이기 때문에 두렵다. 내년 대선에서 반드시 이겨야 할 이유가 또 생겼다"고 말했다.

이어 홍영표 의원은 "윤 후보는 독재를 넘어 왕권 국가를 꿈꾸는 것인가"라며 "윤 후보의 봉건적 발언에 귀를 의심했다"고 밝혔다.

그는 "자유는 천부인권으로, 민주시민으로서의 기본 소양만 갖추고 있어도 이런 망언은 할 수 없고, 대선 후보가 할 소리는 더더욱 아니"라며 "한강의 기적을 일군 대한민국 국민들은 참 가난했으나 산업화와 민주화를 이루고 자유를 쟁취했다. 더는 국민을 모욕하지 말아 달라"고 비난했다.

한편 윤 후보는 전북 언론인 간담회를 마친 후 기자들과 만나 논란이 된 '자유' 발언과 관련해 "그분들을 무시하는 게 아니라 도와드려야 한다는 것"이라며 "모든 국민이 자유인이 되어야지, 많이 배우고 잘 사는 사람만 자유인이 되어서는 안 된다. 정부가 지원해줘야 한다"고 해명했다.

이어 "끼니 걱정하고 사는 게 힘들면 자유를 느낄 수 없다"며 "가난한 사람이나 공부를 못 한 사람이든 자유를 느끼게 하려면 그 분들에게 좀 더 나은 경제 여건을 보장하고 더 교육을 받을 수 있게 해서 자유의 소중함을 느끼게 해줘야 한다"고 했다.

김서현 기자 ssn3592@asiae.co.kr