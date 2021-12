토스페이먼츠, 국제표준 정보보호 인증 ‘ISO/IEC 27001’ 취득

[아시아경제 성기호 기자] 토스의 페이테크 계열사 토스페이먼츠가 국제표준 정보보호 인증인 'ISO/IEC 27001'을 취득했다고 23일 밝혔다.

앞서 지불 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI-DSS) 및 정보보안 경영시스템(ISMS) 인증을 취득한 토스페이먼츠는 이번 ‘ISO/IEC 27001’까지 국내외 주요 정보보호 인증을 받으며, 정보보호 관리 체계 운영 능력을 인정받게 됐다.

‘ISO/IEC 27001’은 국제표준화기구(ISO) 및 국제전기기술위원회(IEC)에서 운영하는 가장 권위 있는 국제 표준 정보보호 인증이다. 정보보호 정책, 물리적 보안, 정보 접근 통제 등 총 14개 분야 114개 관리 기준에 따른 엄격한 심사를 통과해야 인증이 부여된다. 토스페이먼츠는 외부 컨설팅 없이 독자적으로 이번 인증을 취득하였다.

김승현 토스페이먼츠 정보보호 최고 책임자(CISO)는 "토스페이먼츠는 가맹점과 소비자 모두에게 안전한 결제 서비스 제공을 위해 물적, 인적 투자를 지속하고 있다. 2022년에는 개인정보보호 부문에 대한 인증을 추가 획득할 계획이다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr