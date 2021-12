르노삼성 XM3, '2022 스페인 올해의 차' 선정…유럽 수출 훈풍

르노 브랜드 선정은 25년만…하이브리드 모델도 호평 이어져

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차 XM3가 '2022 스페인 올해의 차'에 선정됐다.

르노삼성은 르노 뉴 아르카나(XM3의 유럽 수출명)가 ABC뉴스 주관 2022 스페인 올해의 차에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다. 유럽 5대 자동차 시장인 스페인에서 르노 브랜드 차량이 올해의 차에 선정된 것은 지난 1997년 이래 25년만이다.

이번 스페인 올해의 차 경쟁엔 뉴 아르카나를 포함한 주요 글로벌 브랜드 차량 12종이 최종 후보에 올라 경합을 벌였다. 뉴 아르카나는 스페인 자동차 전문기자 평가(70%)와 주관사 ABC 뉴스 독자평가(30%)를 합산한 최종 평가에서 16.52%의 득표율로 1위를 차지해 수상의 영예를 안았다.

함께 경쟁했던 현대 투싼은 13.22%로 2위, 아우디 Q4 e트론은 11.87%로 3위를 차지해으며 이외 포드 머스탱 마하e, 세아트 아로나, 시트로엥 C4, 폭스바겐 ID.4, 토요타 야리스 크로스, 기아 쏘렌토 등이 뒤를 이었다.

XM3은 올해 6월 유럽 수출이 본격화 된 이래 슬로베니아에선 올해의 컴퍼니카, 루마니아에선 올해의 차 최종 후보에 선정되는 등 현지에서 호평받고 있다. 특히 내년 출시가 예고된 XM3 하이브리드 모델에 대한 평가도 긍정적이다. XM3 하이브리드 모델은 스웨덴 자동차 전문지 '테크니켄스 바를드'의 하이브리드 모델 종합 평가에서 총 69점을 획득, 도요타 캠리 하이브리드(64점), 폭스바겐 골프 1.0(65점) 등을 제치고 최고 점수를 얻기도 했다.

이같은 평가는 현지 수출 확대로도 이어지고 있다. 르노삼성에 따르면 지난 11월까지 XM3의 수출량은 총 5만2488대에 달했다. 주요 시장인 유럽에선 프랑스(2만684대), 스페인(6500대), 독일(5440대), 이탈리아(4285대) 순으로 많은 판매가 이뤄졌다.

르노삼성은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)과 반도체 수급난이란 악재에도 XM3의 수출 경쟁력 확보를 위해 전사적 노력을 다한다는 방침이다. 도미닉 시뇨라 르노삼성 사장은 "어려운 여건에도 르노삼성만의 높은 품질 경쟁력과 상품성을 바탕으로 유럽 소비자의 마음까지 사로잡게 돼 기쁘다"면서 "내년에도 글로벌 시장에서 XM3가 소비자들에게 많은 선택을 받도록 상품성 강화와 품질안정화를 이어갈 것"이라고 밝혔다.

