요기요 스탬프 10개 모은 1명에게 '테슬라' 준다…"통큰 이벤트"

'오늘의 할인 스탬프' 프로모션

스탬프 개수 따라 경품 증정

내년 1월11일까지 3주간 진행

[아시아경제 김보경 기자] 국내 대표 배달 애플리케이션 요기요가 프랜차이즈 할인에 역대급 경품을 받을 수 있는 '오늘의 할인 스탬프' 프로모션을 진행한다고 23일 밝혔다.

오늘의 할인 스탬프 프로모션은 요기요의 대표 연중무휴 소비자 할인 혜택 프로그램인 '오늘의 할인'에서 할인 혜택을 받은 후, 할인 받은 횟수만큼 모은 스탬프 개수에 따라 경품을 증정하는 이벤트다. 오늘의 할인이 제공하는 인기 프랜차이즈 할인 혜택을 받아 주문하면 매일 1회 자동으로 스탬프를 모을 수 있다. 프로모션은 내년 1월 11일까지 3주간 진행된다.

1등 경품으로는 '테슬라 모델Y'가 준비됐다. 스탬프 10개를 충족한 요기요 회원 가운데 추첨을 통해 1명에게 선물한다.

스탬프 개수별 차등 지급 기준에 따라 각각 10명씩 전기자전거와 전동퀵보드를, 3000명에게는 요기요 앱에서 현금처럼 쓸 수 있는 '3000 요기요 포인트'를 지급한다. 마지막으로 스탬프 3개를 모은 요기요 회원 누구에게나 '300 요기요 포인트'를 제공할 예정이다.

이벤트 참여 방법은 요기요 앱 내 오늘의 할인 스탬프 이벤트 페이지에서 이벤트 참여하기를 누르면 된다. 이후 오늘의 할인 참여 브랜드를 선택해 배달 또는 포장 주문하면 자동으로 스탬프가 모여 별다른 미션 없이 할인 혜택을 즐기기만 하면 된다. 단, 1일 1회에 한해 스탬프를 모을 수 있으며 '요기서 1초 결제'나 '요기서 결제'를 이용할 때만 할인 혜택을 누릴 수 있다.

박채연 요기요 마케팅본부장은 "아낌없는 성원과 사랑을 보내주신 요기요 고객들에게 통 큰 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 준비했다"며 "요기요를 통해 일상의 맛있는 즐거움을 누리는 연말연시 보내시길 바란다"고 말했다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr