[아시아경제 이관주 기자] 밤 사이 서울 영등포구 백화점에서 화재가 나고, 아파트에서 2시간가량 정전이 발생하는 등 사고가 발생했다.

22일 오후 11시15분께 영등포구 신세계백화점 타임스퀘어점 지하 4층 변전실에서 불이 나 30분 뒤인 11시44분께 완진됐다.

이 불로 50대 근로자가 다리에 화상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받았다. 다행히 크게 다치지는 않은 것으로 전해졌다. 소방당국은 전기합선으로 불이 난 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

이에 앞서 같은 날 오후 7시 30분께 여의도동 시범아파트에서는 정전이 발생해 1500세대가 2시간가량 혼란을 겪었다. 주민 7명은 엘리베이터 안에 갇혔다가 소방에 의해 구조됐다. 정전은 아파트 구내 변압기 고장으로 발생한 것으로 추정된다.

