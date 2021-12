SK넥실리스, 1000억 유상증자 결정

[아시아경제 한진주 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 2,000 등락률 -1.17% 거래량 223,885 전일가 170,500 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일최태원-재원 형제, CES 첫 동반 출격하나[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 는 종속회사인 SK넥실리스(SK NEXILIS MALAYSIA SDN. BHD)가 시설자금을 조달하기 위해 1007억원 규모의 유상증자를 결정했다고 22일 공시했다. 주당 액면가는 2만7875원이며 362만6434주를 주주배정증자방식으로 발행한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr