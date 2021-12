맥심 카누, 트리플샷으로 진하게…견과류로 고소하게

[아시아경제 이승진 기자] 동서식품의 ‘맥심 카누’가 커피전문점 못지 않은 신선한 원두의 맛과 향을 언제 어디서나 합리적인 가격에 간편하게 즐길 수 있는 인스턴트 원두커피로 인기를 끌고 있다.

동서식품이 최근 선보인 ‘맥심 카누 트리플샷 라떼’와 ‘맥심 카누 너티 카라멜 라떼’ 2종은 라떼의 깊은 풍미를 간편하게 즐길 수 있는 제품이다. ‘맥심 카누 트리플샷 라떼’는 기존 ‘카누 더블샷 라떼’보다 커피 함량을 더욱 높여 한층 깊은 커피의 맛과 향을 느낄 수 있는 제품이다. 100% 콜롬비아산 원두를 미디엄 로스팅한 후 라떼 크리머와 자일로스 슈거를 적절한 비율로 배합했다.

‘맥심 카누 너티 카라멜 라떼’는 견과류의 고소한 풍미와 캐러멜의 달콤한 맛이 조화롭게 어우러진 제품이다. 100% 에티오피아산 원두를 바탕으로 고소한 견과류와 달콤한 캐러멜의 풍미를 더했다. 맥심 카누는 ▲카누 라떼 ▲카누 더블샷 라떼 ▲카누 아이스 라떼 ▲카누 디카페인 라떼 ▲카누 티라미수 라떼 ▲카누 바닐라 라떼 ▲카누 돌체 라떼 ▲카누 민트초코 라떼 등을 포함해 총 10종의 라떼 제품을 갖춰 소비자 선택의 폭을 넓혔다.

