'설강화' 뻔뻔한 마이웨이 공분, 상영금지 가처분 신청 '법원行'

[아시아경제 이이슬 기자] 역사 왜곡 논란에 휩싸인 종합편성채널 JTBC 드라마 '설강화'의 상영을 금지해달라는 가처분 신청이 제기됐다.

세계시민선언은 22일 서울서부지방법원에서 기자회견을 열고 "시민의 힘으로 군부독재를 타도한 역사를 가진 국가로 인식되는 우리나라에서 국가폭력을 미화하는 듯한 드라마가 방영되고 온라인동영상서비스(OTT)를 통해 수출되기까지 하니 경악을 금치 않을 수 없다"고 지탄했다.

이설아 공동대표는 "'설강화'는 수많은 민주화 인사를 고문하고 살해한 국가안전기획부(안기부) 직원을 우직한 열혈 공무원으로 묘사해 안기부를 적극적으로 미화했다"며 "간첩이 민주화 인사로 오해받는 장면을 삽입해 안기부가 과거 민주항쟁 탄압 당시 '간첩 척결'을 내세워 행한 것을 옹호하는 듯한 태도를 보인다"고 주장했다.

이어 "군부독재에 온몸으로 맞선 이들을 모독했다"며 "지금도 남아있는 전세계 독재 국가들에는 세월이 지나면 그들이 겪는 국가 폭력도 미화될 수 있다는 잘못된 신호를 보낼 수 있는 매우 위험한 행위"라고 비판했다.

그러면서 "역사적 경험을 겪지 못한 세대에 왜곡된 역사관을 가르치고 무작정 국가폭력 미화 행위까지 정당화하는 그릇된 가치관을 심어줄 수 있다"고 우려를 표했다.

'설강화'의 민주화운동 폄훼, 안기부 미화 등 역사 왜곡 논란에 '창작의 자유'를 존중한다는 입장을 밝힌 JTBC도 질타했다.

단체는 "누군가를 향한 모욕까지 자유로운 표현이라 인정할 수는 없다"며 "외국도 유대인 대학살을 부정하면 처벌한다"고 반박했다.

'설강화'는 1987년 서울의 한 여대 기숙사에 총을 맞고 뛰어든 남파 간첩 임수호(정해인 분)와 대학생 은영로(지수 분)의 사랑을 그린 드라마다. 영로가 수호를 운동권 학생으로 오해해 기숙사에 숨겨주는 모습과 민주화 투쟁 당시 사용된 안치환의 '솔아 푸르른 솔아'가 간첩과 안기부의 추격 장면에 삽입돼 부적절하다는 지적이 나왔다.

과거 안기부가 민주화운동을 하던 사람들을 고문하며 '간첩'이라는 누명을 씌웠다는 점. 이로 인해 억울하게 고초를 겪고, 목숨까지 잃은 운동가들이 존재하는 바. 역사 왜곡 논란이 불거졌다.

아울러 '설강화'의 시놉시스에 안기부 팀장이 '정의롭고 대쪽같은 인물'로 소개된 것을 두고 과거 악행을 일삼아온 안기부를 미화 했다는 비판이 이어졌다.

그러자 JTBC 측은 "현재 많은 분이 지적해주신 ‘역사 왜곡’과 ‘민주화 운동 폄훼’ 우려는 향후 드라마 전개 과정에서 오해 대부분이 해소될 것"이라며 "핵심적으로 추구하는 가치는 콘텐트 창작의 자유와 제작 독립성"이라는 입장을 밝혔다.

이한열·박종철 열사 측은 '설강화'에 유감을 표하며 "군부 독재 시절 많은 피해자가 간첩 조작 사건으로 폭력과 고문을 당해 삶이 망가지고, 극단적 선택을 하고, 사형을 당하기도 했다"며 "진짜 간첩을 쫓는 안기부, 간첩을 운동권인 줄 알고 숨겨주는 여대생들 자체가 그들의 주장에 합리성과 당위성을 부여하는 것"이라고 지탄했다.

이날 심상정 정의당 대선후보도 "운동권에 잠입한 간첩, 정의로운 안기부, 시대적 고민 없는 대학생, 마피아 대부처럼 묘사되는 유사 전두환이 등장하는 드라마에 문제의식을 못 느낀다면 오히려 문제"라며 "전두환 국가전복기의 간첩조작, 고문의 상처는 한 세기를 넘어 이어지고 있음을 기억해야 한다. 피해자들이 살아 계신다"며 '설강화'를 비판했다.

'설강화' 방영 중단을 요구하는 청와대 국민청원에는 33만 명 이상 서명했으며, 드라마 협찬도 줄줄이 중단됐다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr