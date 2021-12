경찰청, 유로폴과 실무약정 체결…"초국가범죄 대응역량 강화"

비유럽 국가로는 10번째

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 22일 유럽연합 법집행기관 협력기구 '유로폴(EPO)'과 공식적 협력관계 구축을 위한 실무약정을 체결했다.

이로써 우리나라는 비유럽국가로서는 10번째로 유로폴에 가입하게 됐다. 한국 경찰은 유럽지역 대상 국제공조 인프라 강화를 위해 2017년부터 유로폴 가입 노력을 해왔고, 올해 10월 유럽연합 27개국의 만장일치로 실무약정 최종교섭안이 유로폴 운영이사회를 통과했다.

이번 실무약정 체결로 한국 경찰은 유럽연합 27개국뿐 아니라 유로폴과 약정을 체결한 17개 유럽국가 및 9개 비유럽국가, 유로폴과 협력관계를 구축한 각종 국제기구 및 연구단체와 직접적인 정보교환 및 협력이 가능해진다.

특히 실무약정은 기관 간 정보교환을 비롯해 ▲전문지식과 전략적 분석결과물의 공유 ▲교육훈련 프로그램 상호 참여 ▲개별 범죄수사에 대한 공조수사 지원 ▲경찰청 수사협력관의 유로폴 본부파견 및 합동근무 ▲유로폴 보안통신선 도입 등도 포함해 초국경범죄에 대한 한국 경찰의 대응역량이 크게 강화될 것으로 기대된다.

김창룡 경찰청장은 "이제 한 나라의 노력만으로는 진화하는 범죄에 충분히 대응할 수 없다"며 "이번 실무약정 체결을 통해 양 기관의 협력이 보다 구체화·실질화되고 공조역량 또한 한층 향상될 것"이라고 말했다.

캐서린 드 볼 유로폴 청장은 "초국경범죄가 보다 심화·연결되는 현재 국제안보적 맥락에서도 한국 경찰청과 유로폴 간의 협력은 매우 긴요하다"며 "초국경범죄가 제기하는 위협에 대한 대응역량을 향상시킬 수 있는 소중한 기회"라고 했다.

