디와이피엔에프는 LG화학과 153억원 규모의 북미 중서부 ABS 컴파운드 프로젝트 계약을 체결했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 7.21%에 해당하는 수준이다.

