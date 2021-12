◇ 3급 승진

▲ 금호평생교육관장 정운용

◇ 4급 승진

▲ 행정국 교육자치과 교육협력관 이왕도 ▲ 광주광역시학생교육원 총무부장 김미경 ▲ 중앙교육연수원 교육훈련 파견 허승 ▲ 중앙교육연수원 교육훈련 파견 한장석

◇ 5급 승진

▲ 광주광역시창의융합교육원 김민성 ▲ 학교법인 홍복학원 파견 정영채 ▲ 광주고등학교 행정실장 박영태 ▲ 광주제일고등학교 행정실장 김은희 ▲ 광주공업고등학교 행정실장 신범석 ▲ 광주선명학교 행정실장 기윤 ▲ 신가중학교 행정실장 변수진

◇ 3급 전보

▲ 광주광역시교육청 행정국장 장문수

◇ 4급 전보

▲ 감사관 청렴총괄담당 한현숙 ▲ 정책국 안전총괄과장 양규현 ▲ 행정국 총무과장 선계룡 ▲ 행정국 행정예산과장 박준수 ▲ 동부교육지원청 행정지원국장 김추근 ▲ 서부교육지원청 행정지원국장 송영선 ▲ 광주시창의융합교육원 총무부장 양관철 ▲ 광주시의회 교육문화전문위원 임창호

