▲김재철씨 별세, 김우석(방송통신심의위원회 위원)씨 부친상=22일, 이화여자대학교 의과대학부속 서울병원 장례식장 특5호실, 발인 24일 오전 11시, 장지 경기도 고양시 벽제승화원, 1522-7000.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.