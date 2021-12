사학연금, ESG 경영 실천을 위한 노사공동 선언

[아시아경제 박소연 기자] 사립학교교직원연금공단은 나주 본부에서 ESG 경영 실천을 위한 노사공동선언문을 21일 체결했다고 밝혔다.

이 날 사학연금은 지속가능한 성장을 통해 국민에게 신뢰받는 연금 복지서비스 전문기관으로 발전하고자 ▲에너지 절감 노력 등 환경 친화 경영 ▲안전한 근무환경 조성 등 노동존중 실현 ▲사회적 가치 실현 및 인권·윤리경영 실천 등을 추진하여 ESG 경영을 위해 노사가 적극 협력하기로 했다.

주명현 사학연금 이사장은 "ESG 경영은 노사가 함께 힘을 합쳐 전사적인 노력을 기울여야만 실천할 수 있다"며 "ESG 경영 노사공동 선언을 통해 국민에게 신뢰받는 연금 복지서비스 전문기관이 되도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

심동현 노동조합 위원장은 "코로나19 장기화 속에서 어느 때보다 노사가 한마음으로 협력할 때"라며 "다양한 노사 공동 활동을 통해 ESG 경영에 적극 동참해 노동존중 실현과 사학연금의 지속가능한 발전을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.

