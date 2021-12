정유경의 MZ 설계 … "7구찌·6샤넬 통했다"

신세계百 강남점 세계 1위 비결

업계 최초 전문관 '백 갤러리' …2030 선호 브랜드 잡화 판매

1.5층 중층엔 와인숍·향수·스킨케어 … 작품 120점 아트공간도 한몫

신세계 강남점의 연 매출이 2조4000억원을 넘어서 2조5000억원대에 근접하며 세계 1위 백화점 자리를 예약한 배경에는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 까다로운 입맛을 맞추고 코로나19 상황서도 과감한 투자를 통해 매장 리뉴얼을 단행해 경쟁사와 차별화를 노렸다는 점이 주효했다. 특히 정유경 신세계 총괄사장(사진)이 대규모 리뉴얼 과정에서 "공간 혁신을 통해 점포의 부가가치를 키우라"고 주문한 점이 차별화된 공간을 만들어 냈다는 평가가 이어진다.

일본·유럽 넘어선 신세계

신세계 강남점의 현재 매출은 2조4000억원, 12월 마감 여부에 따라 2조5000억원에 바짝 근접할 것으로 전망되는 가운데 글로벌 백화점 시장 순위도 다시 쓰일 것으로 예상된다. 신세계 강남점이 1위를 굳혀 놓은 가운데 프랑스 파리에 위치한 갤러리 라파예트 백화점이 2조2000억원대의 매출을 기록하며 세계 2위 자리로 올라설 것으로 예상된다. 종전 1, 2위 였던 일본의 이세탄 신주쿠, 한큐 우메다는 코로나19로 인한 봉쇄조치 여파로 2조원 초반대의 매출을 기록해 3, 4위로 내려설 것으로 예상된다.

신세계 강남점의 세계 1위 배경에는 고정관념을 깬 혁신이 있다. '백화점 1층=명품'이라는 공식을 깨고 국내 최대 규모의 초대형 화장품과 잡화 매장을 선보였다. 구찌, 펜디, 버버리 등 MZ세대가 선호하는 럭셔리 브랜드의 핸드백만을 모아 판매하는 '백 갤러리'도 들어섰다. 패션, 잡화, 화장품, 주얼리 등 카테고리별로 세분화하면 구찌만 7개, 샤넬 6개, 에르메스 4개, 루이비통은 3개의 매장이 백화점 하나에 들어서 있다.

백화점업계 처음으로 본관 1층과 2층 사이 중층 개념의 '메자닌' 공간도 오픈했다. 이곳엔 부르고뉴 와인숍과 프랑스 프리미엄 세라믹 브랜드 ‘아스테드 빌라트’, 럭셔리 향수와 스킨케어 매장 등을 소개한다. 지난해 리뉴얼을 마친 3층의 경우 회화, 사진, 오브제, 조각 작품 120여점을 가득 채운 ‘아트 스페이스’를 오픈해 미술품 투자에 관심이 많은 MZ세대들에게 큰 인기를 끌었다.

MZ세대 사로잡은 명품 전문관

외형 확대뿐 아니라 업계 최초로 모든 상품들을 품목별 편집매장 형태로 꾸민 ‘전문관’ 시스템을 도입하며 MZ세대의 소비욕구를 충족시킨 것도 성장에 크게 기여했다.

강남점 1층에 선보인 '더 스테이지'는 글로벌 명품 브랜드들의 전용 팝업공간이다. 구찌, 발렌티노, 디올, 보테가베네타, 루이비통 등 유수의 글로벌 럭셔리 브랜드들이 잇따라 팝업 스토어를 열며 그 인기를 입증했다. 명품에 관심이 높은 신규 젊은 고객을 끌어와야 하는 명품 브랜드들로서는 강남점이 자신들의 프리미엄 이미지를 유지하면서도 구매 잠재력이 큰 고객들과 만날 수 있는 최적의 장소가 되고 있다.

손영식 신세계 백화점 대표이사는 "국내 최초로 2년 연속 연매출 2조원을 달성한 강남점이 이제 국내를 넘어 글로벌 백화점으로 손꼽히는 위용을 갖추게 됐다"며 "앞으로도 국내는 물론 세계의 고객들이 찾는 대한민국 '랜드마크 백화점'으로 입지를 굳건히 할 것"이라고 말했다.

