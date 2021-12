에너지 기술인력 2030년까지 2만명 키운다…탄소중립 속도

2025년까지 연구인력 3000명·현장 전문인력 5000명 등 총 8000명 육성

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 탄소중립을 위한 에너지 기술인력을 오는 2025년까지 8000명, 2030년까지 2만명 육성한다. 에너지산업이 탈탄소화, 분산화, 디지털화되면서 효율향상·전력계통·신재생에너지 등 기술인력 수요는 증가하고 있지만 고급·융합·지역 인재 공급은 부족하기 때문이다.

정부는 22일 한국프레스센터에서 열린 제22차 일자리위원회 회의에서 '탄소중립을 위한 에너지 기술인력 양성방안'을 의결·발표했다.

정부는 에너지 기술인력 양성을 위해 최근 4년간(2017~2020년) 에너지인력양성사업에 1454억원을 지원해 에너지산업 기술인력 4563명을 양성했다. 그러나 에너지산업 기술인력 실태조사 결과 2030년까지 석·박사급 7558명, 학사급 1만2787명 등 2만여명의 기술인력이 부족한 것으로 나타났다.

이에 따라 정부는 2022년 에너지인력양성 사업에 464억원, 산업구조 전환 대응에 최대 1854억원을 투자해 2025년까지 연구인력 3000명, 현장 전문인력 5000명을 육성한다.

구체적으로 고급 기술인력 양성을 위해 현재 각각 5개인 에너지혁신연구센터와 에너지융합대학원을 2025년까지 10개, 15개 이상으로 확대한다. 에너지혁신연구센터 교육과정 설계시 재직 엔지니어와 석·박사과정 학생을 직접 매칭하고, 에너지융합대학원의 기업 전문가 직접 강의를 확대하는 등 기업 기술인력 수요·공급 연계도 강화한다. 해외 연구기관과의 공동연구, 해외협력국가 공무원 대상 국내 학위과정 운영, 미국·호주 등 선도국과 탄소중립 핵심기술 분야 기술·인력교류 추진 등 글로벌 인적교류 네트워크도 조성한다.

또한 취업연계 거점대학 지원을 현재 8개에서 13개 이상으로 확대 지원한다. 기술역량 전환이 필요한 인력에 대한 탄소중립 기여도가 높은 산업 분야 교육과정 신설을 지원하고 민관협업을 통한 훈련 지원을 확대해 현장 전문인력도 양성한다. 지역인재 공급을 위해 에너지산업 융복합단지를 중심으로 취업연계 거점대학 간 '에너지전환 협력대학' 구성도 검토한다.

아울러 2025년까지 미래 유망 5대 에너지 분야에 대한 예산 투자 비중도 산업부 에너지인력양상사업 예산의 현행 57%에서 향후 80% 이상(485억원)으로 확대한다. 2년 단위로 기술인력 실태조사를 실시하고 '에너지 일자리 내비게이터(에너지산업 직업 정보 제공)' 분야도 확대한다.

이 밖에 '에너지 혁신인재 포럼'을 매년 2회(4, 10월)씩 개최해 에너지 혁신인재에 대한 채용 기회를 확대해 나갈 예정이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr