지역화폐(남양주사랑 상품권)로 입영 지원금 지급

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 내년부터 현역병이나 사회복무요원으로 입영하는 남양주시민에게 10만 원의 입영 지원금을 지급한다.

시는 21일 "청년들의 병역의무 이행을 격려하기 위해 지난 4월 '남양주시 입영 지원금 지원 조례'를 제정했다"며 이같이 밝혔다.

지급 대상은 신청일 기준 남양주시에 1년 이상 주민등록을 두고 입영(소집) 통지서를 받은 현역병 또는 사회복무요원 입영(소집) 예정자다.

내년 1월 3일부터 입영 전일까지 거주지 읍·면·동사무소에 신분증·입영(소집) 통지서를 내면 지역화폐(남양주사랑 상품권)로 입영 지원금을 받을 수 있다.

시는 연간 약 4000명의 남양주시민이 혜택 받을 것으로 예상했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr