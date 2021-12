완도군, 2021년 해양기후치유 프로그램 성공리 완료

73회 운영 3752명 참여…코로나19 스트레스 해소, 통증 완화 효과

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군이 올해 해양기후치유 프로그램을 성황리에 마무리했다.

21일 군에 따르면 올해 해양기후치유 프로그램은 지난 3월부터 12월 8일까지 73회 운영했으며, 3752명이 참여했다.

해양기후치유 프로그램은 지난 2018년 시작돼 올해까지 총 236회 운영, 1만 7531명이 해양기후치유를 했다.

대상자별 프로그램은 치매 경증 어르신과 코로나19 대응 인력을 위한 코로나 블루 극복 프로그램, 도서 읍면 주민을 위해 직접 찾아가는 해양치유 체험, 사회단체가 참여하는 릴레이 챌린지 프로그램 등이 진행됐다.

기존의 노르딕 워킹과 필라테스뿐만 아니라 ‘노래하는 그릇’이라는 뜻의 ‘싱잉 볼’(singing bowl)을 활용한 소리 명상, 파도 소리 명상, 마음 표현하기 명상, 맨발로 모레 걷기 명상 등을 진행해 코로나19로 인해 지치고 우울했던 마음을 위로하고 치유하는 시간을 가졌다.

참가자 설문조사에 따르면 해양치유 체험은 참가자들의 스트레스 해소를 돕고 다시 참여하고 싶은 프로그램으로 조사됐다.

주관적 치유 효능으로 스트레스 해소가 78.9%로 가장 높았고, 근육통 완화 27.8%, 관절통 완화 19.3% 순으로 나타났다.

향후 프로그램 참여 의향에서는 적극 참여가 85.7%, 생각해 보고 참여가 13.1%였다.

군 관계자는 “올해까지 운영했던 프로그램을 보완해 내년에는 더 다양한 체험을 할 수 있도록 준비하겠다”면서 “해양치유가 활성화될 수 있도록 많은 관심과 참여 부탁드린다”고 말했다.

한편 완도군에서는 숙박을 하며 해양치유로 몸과 마음을 치유하고, 관광을 통해 힐링할 수 있도록 치유관광 프로그램을 개발해 나갈 계획이다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr