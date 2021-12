LG전자 조주완 사장, '첫 해외 출장' 전장 자회사 ZKW 방문

[아시아경제 정현진 기자] 조주완 LG전자 신임 최고경영자(CEO)·사장이 취임 후 첫 해외 출장으로 오스트리아 소재 차량용 조명 자회사인 ZKW를 방문했다.

21일 LG전자에 따르면 조 사장은 은석현 VS사업본부장 등과 최근 오스트리아 ZKW 본사를 방문했다. 조 사장은 ZKW 경영진과 LG전자의 전장 사업과 성장 계획을 공유하고 협력을 논의한 것으로 알려졌다.

조 사장의 첫 해외 출장은 전기차·자율주행차 시장 확대에 맞춰 LG전자가 미래 성장동력으로 보는 전장(VS)사업을 빠르게 확대해나가고 있는 가운데 나온 것이다. 시장에서는 LG전자의 VS사업이 내년에 흑자 전환할 것으로 예상하고 있다.

LG전자는 지난 7월에는 세계 3위 자동차 부품회사 캐나다 마그나 인터내셔널과의 합작법인 '엘지 마그나 이파워트레인'을 설립했으며 ZKW(램프), VS사업본부(인포테인먼트 중심), 엘지 마그나 이파워트레인 등 전장 사업 3대 축을 완성하고 본격적인 성장을 노리고 있다.

LG전자는 2018년 오스트리아 자동차 부품 회사인 ZKW를 인수해 VS사업본부 차량용 램프 사업을 ZKW에 통합하고 전장사업의 한 축으로 삼고 있다. ZKW는 올해 초 기준 수주 잔고가 역대 최대 수준으로, 향후 3년치 물량을 이미 확보한 것으로 알려졌다. 지난해 말 기준 LG전자 전장 사업의 전체 수주잔고는 약 60조원이며 이 중 ZKW의 비중이 20%를 넘는다.

