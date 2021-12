[2022 정시]숭실대 교차지원 대폭 허용…가·나·다군 분산 모집

숭실대학교는 2022학년도 정시에서 1239명(정원 외 포함)을 선발한다. 교차지원을 대폭 허용하며 계열 구분 없이 융합특성화자유전공학부에서 70명을 모집한다. 원서접수는 31일부터 1월3일까지다.

정시 전형의 특징은 △일반전형 수능 100%(실기고사 전형 제외) △특별전형 수능 70%·서류 30% △교차지원 대폭 허용(융합특성화자유전공학부 포함 10개 모집단위)이다.

일반전형에서 가군 474명, 나군 97명, 다군 521명을 선발한다. 계열에 관계없이 각 모집군에 모집단위를 분산해 선발하기 때문에 학과 선택 폭이 넓다.

일반전형 인문·경상계열은 국·수·영·탐(2개), 자연계열1은 국·수(미적분/기하)·영·과탐 2과목을 반영한다. 자연계열2는 국·수·영·탐(2개)이며 수학 미적분·기하에 응시하면 표준점수 5%, 과탐 응시생에게는 백분위 점수 2.5%를 가산점으로 준다. 한국사 가산점은 전 계열 동일하며 1등급 4점, 9등급 0점이다.

수능 영역별 반영비율은 △인문 국 35%, 수 25%, 영 20%, 탐 20 % △경상 국 25% 수 35%, 영 20%, 탐 20%다. △자연계열1은 국 20%, 수(미적분/기하) 35%, 영 20%, 과탐 2과목 25% △자연계열2와 융합특성화자유전공학부 국 20%, 수 35%, 영 20%, 탐 25%다. 국·수는 표준점수, 영어는 등급점수, 탐구는 백분위변환 표준점수를 활용한다.

교차지원이 가능한 자연계열2는 정보통계·보험수리학과, 산업·정보시스템공학과, 건축학부(건축공학전공·실내건축전공), 컴퓨터학부, 전자정보공학부(IT융합전공), 글로벌미디어학부, 소프트웨어학부, AI융합학부다. 융합특성화자유전공학부 10개 모집단위에서 인문계열 수험생도 지원 가능하다.

