與, 22일 의총서 '선지원·후정산' 소상공인 지원법 당론 채택 논의

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 22일 의원총회를 열고 이재명 대선후보가 제안한 '선지원·후정산' 제도 도입을 위한 소상공인 지원법과 감염병 긴급대응기금 설치 등을 당론으로 추진한다.

조오섭 민주당 원내대변인은 21일 원내대책회의 후 기자들과 만나 "내일 오후 3시 의총이 예정돼있다"면서 "소상공인 지원법과 감염병 예방법 관련 당론 채택을 논의할 것"이라고 말했다.

조 원내대변인은 "손실보상법은 (이 후보가 말한) 선지원·후정산 제도 도입에 관한 것"이라면서 "감염병 긴급대응기금 설치에 대한 당론 채택도 논의한다"고 했다.

이와 함께 세종시에 청와대 대통령 제2집무실을 설치하는 방안도 당론으로 추진한다.

조 원내대변인은 "추가로 세종시에 청와대 집무실을 설치하는 것도 당론으로 제안할 예정"이라고 말했다. 앞서 이 후보는 지난 9월 페이스북을 통해 '대통령 제2집무실을 세종시에 설치할 것을 약속드렸다"고 언급한 바 있다.

