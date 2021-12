피자헛, ‘걸음 기부 캠페인’…피자 50판 전달

[아시아경제 문혜원 기자] 한국피자헛은 연말을 맞아 ‘걸음 기부 캠페인’을 통해 지역사회에 피자를 전달했다고 21일 밝혔다.

걸음 기부 캠페인은 올해 4월부터 지난달까지 총 8개월 간 한국피자헛 본사 임직원들이 걸은 걸음 수를 10걸음 당 1원씩 적립하여 마련한 재원을 통해 진행한 사회공헌 활동이다.

이번 기부는 지난 14일 망우사거리점과 왕십리한양대점의 협조 하에 서울 면일어린이집에 직화불고기 피자 25판, 티본스테이크&쉬림프 피자 25판 등 프리미엄 피자 총 50판을 전달했다.

한국피자헛은 이번 기부 활동을 시작으로 내년에도 걸음 기부 캠페인을 통해 다양한 사회공헌 활동을 진행할 예정이다.

김진영 피자헛 대표이사는 “연말을 맞아 그동안 피자헛이 받아온 사랑을 나누기 위해 이번 피자 기부 활동을 진행했다”며 “앞으로도 다양한 영역에 지속적으로 관심을 갖고 사회적 책임을 다하는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

