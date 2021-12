김정은, 올해 인터넷 검색 최다 정치인 'TOP3'

[아시아경제 유인호 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 올해 인터넷에서 가장 많이 검색한 정치인 'TOP3'에 이름을 올렸다.

독일 통계조사기관 스테티스타에 따르면 올해 인터넷 사용자들은 김 위원장의 이름을 월평균 190만회 검색창에 입력했다.

조 바이든 미국 대통령은 월평균 700만회로 1위에 올랐다. 보리스 존슨 영국 총리가 200만회 검색돼 그 뒤를 이었다.

김 총비서 다음으로 앙겔라 메르켈 전 독일 총리(140만회), 나렌드라 모디 인도 총리(120만회), 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령(90만회)이 각각 4∼6위를 차지했다.

구글 트렌드 분석에 따르면 김 총비서와 관련해 가장 많이 검색된 주제어는 체중감량이었다. 그는 올해 6월 노동당 정치국 회의에서 전보다 체중이 빠진 모습으로 나와 주목을 끈 바 있다.

이와관련, 국가정보원은 지난 10월 국정감사에서 김 총비서의 체중이 약 140㎏에서 20㎏가량 감량된 것으로 분석하고, 건강에는 별다른 문제가 없는 것으로 보인다고 밝혔다.

