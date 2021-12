㈜두산, 의약품 보관용 첨단소재 사업 진출…美업체에 투자

[아시아경제 정현진 기자] ㈜두산이 미국에서 의약품 보관용 첨단소재를 활용해 보관용기 사업을 하고 있는 미국 SiO2 머티리얼스 사이언스(SiO2)에 1억달러(약 1192억원)를 투자하고 의약품 보관용 첨단소재 사업에 진출한다고 21일 밝혔다.

SiO2는 100여개 이상의 양산·임상 제품 공급망을 확보하고 있는 의약품 용기 회사다. 이 업체는 코로나19 mRNA 백신에 쓰이는 보관용기를 비롯해 액상 의약품, 사전 충전형 주사기(PFS), 채취된 혈액을 담는 용기(BCT) 등을 생산하고 있다. 특수 플라스틱을 성형한 용기 내부에 유리와 유사한 성분을 3개층으로 증착하는 기술도 보유하고 있으며 미국 식품의약국(FDA)의 승인도 받았다.

㈜두산과 SiO2는 단기적으로는 코로나19 백신 시장을 공략하고, 중장기적으로는 이를 바탕으로 기존 제품의 대체, 신약 시장, 바이오 의약품 용기 시장을 개척해 나갈 계획이다. ㈜두산은 이번 투자를 통해 SiO2의 모든 제품에 대한 아시아와 오세아니아 지역 독점 사업권을 확보했으며 향후 국내 제조도 추진할 계획이다.

㈜두산 관계자는 "SiO2는 245개의 글로벌 특허를 보유한 만큼 기술 경쟁력이 뛰어나다"면서 "전세계 의약품 용기 시장의 게임 체인저로서 성장할 수 있을 것으로 기대된다. 앞으로 의약품 용기사업을 ㈜두산의 신성장 동력으로 키워 나가겠다"고 말했다.

