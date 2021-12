EBS 비즈니스 리뷰 제작진 ‘비즈니스 모멘트’

세계 초일류 기업들의 운명을 결정한 ‘그해’에 초점을 맞춰 성장의 전환점을 만들어낸 사건과 전후 역사를 들여다본다. ‘그해’란 기업이 터닝포인트를 맞이한 중대한 시기를 말한다. 삼성과 현대자동차 LG생명과 같은 굴지의 국내 대기업과 애플, 소니, 보잉, 토요타, 3M 등 글로벌 시장에서 막강한 영향력을 자랑하는 기업들을 들여다본다.

EBR 제작진·팩트스토리(원작) 지음 | EBS BOOKS | 1만8000원

