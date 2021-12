도봉구 쌍문동 백운시장 내 ‘오징어게임’ 체험관 개관

세계적 흥행 드라마 오징어게임 촬영지 및 배경지인 쌍문동 백운시장 내 레트로 감성의 관광 체험관 개관... 영화 속 의상과 소품 활용한 체험공간 조성 통해 관광진흥 및 백운시장 골목상권 활성화 계기 마련

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 지난 17일 넷플릭스 기반 흥행 드라마 ‘오징어게임’ 촬영지이자 배경지로 급부상한 쌍문동 ‘백운시장’ 내에 오징어게임을 재현하고 체험할 수 있는 '오징어게임 체험관’(쌍문동 493-5)을 마련했다.

이날 개관한 ‘오징어게임 체험관’은 실제 드라마 속 ‘상우네 생선가게’(實 팔도건어물) 바로 맞은 편에 위치했다. 개관식에서는 도봉구청장, 백운시장 상인회 등이 참여, 현판식을 진행하고 현장을 찾은 주민들과 직접 프로그램을 시연해보는 시간을 가졌다.

본 체험관에서는 드라마 속 트레이닝복, 관리자복 등 영화 속 소품들을 비치, 화제의 장면이었던 달고나, 구슬치기 등을 직접 체험해볼 수 있도록 했다. 체험관 내외부 또한 드라마 오징어게임을 시각적으로 디자인, 포토존 기능을 겸했다.

구는 이번 체험관을 통해 ‘오징어 게임’의 배경이 된 쌍문동 내 ‘오징어게임’의 촬영지(로케이션), ‘응답하라1988’ 및 ‘도깨비’의 촬영장소 등을 소개, 도봉구 지역 문화시설도 함께 홍보한다는 방침이다.

오징어게임 체험관은 내년 1월까지 평일·일요일은 오전 10시30분부터 오후 6시까지, 금·토요일은 오전 10시30분부터 오후 8시까지 임시 운영, 코로나19 상황에 따른 자세한 운영시간은 도봉구 홈페이지를 통해 별도 공지할 예정이다.(2022년 운영시간 안내는 1월 8일 도봉구 홈페이지 공지 예정)

이동진 도봉구청장은 “도봉구는 응답하라1988부터 도깨비, 오징어게임을 비롯한 각종 드라마와 영화의 촬영지가 많다. 이번 체험관을 통해 많은 분들이 찾아오셔서 백운시장과 지역상권이 보다 활발해질 수 있길 바라며, 체험관 이용과 관광 시에는 꼭 방역수칙을 지켜주시길 당부드린다”고 전했다.

