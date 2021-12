파키스탄 누출 가스 폭발로 16명 사망(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 파키스탄 남부 대도시인 카라치의 한 은행 건물에서 가스 폭발로 건물이 무너지면서 16명이 숨졌다.

18일(현지시간) 주요 외신에 따르면 파키스탄 카라치의 세르샤 지구에 위치한 은행지점에서 하수구 가스폭발 사고가 발생해 16명 이상이 숨진 것으로 알려졌다.

이번 폭발은 이날 카라치 셰르샤 지역의 한 은행지점 건물 아래 하수도에서 발생했다.

카라치 경찰 대변인은 "수로를 관통하는 가스 파이프에서 폭발이 일어났다"며 "이로 인해 그 위에 자리 잡은 은행 건물이 심각하게 훼손됐다"고 밝혔다.

누출 등으로 인해 하수도에 들어찬 가스에 불이 붙으면서 폭발이 발생한 것으로 보인다는 설명이다. 폭발 당시 해당 은행 지점이 사람들로 붐비면서 피해 규모가 커졌다.

임란 칸 파키스탄 총리는 자신의 트위터에 카라치에서 발생한 두 차례 폭발과 관련해 희생자의 모든 가족에게 위로를 전한다고 썼다.

경찰 대변인은 지금까지 조사에서는 테러와 연관된 정황이 발견되지 않았다고 설명했다.

