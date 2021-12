[아시아경제 송승윤 기자] 19일 오전 0시 26분께 서울 동대문구 제기동 청량리농수산물시장에서 화재가 발생해 6시간여 만에 진화됐다.

다행히 인명 피해는 없었으나 점포 13곳이 불에 타고 인근 주택 3곳도 피해를 봤다. 인근에 있던 2명은 자력 대피했다.

소방당국은 차량 51대와 163명의 인력을 투입해 오전 4시 12분께 초기 진화를 완료하고 6시간 8분 만인 오전 6시 34분께 불을 완전히 잡았다.

경찰과 소방은 정확한 화재 경위와 원인, 재산 피해 등을 조사하고 있다.

