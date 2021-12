삼성전자, 中시장 경쟁력 다진다…'중국사업혁신팀' 신설

한종희 DX부문장(부회장) 직속 조직

스마트폰·가전 등 주요 사업부문 혁신 전담

이재용 부회장 현지 출장 가능성도

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자가 중국 사업의 경쟁력을 강화하기 위한 컨트롤타워인 '중국사업혁신팀'을 신설한 것으로 알려졌다.

19일 업계에 따르면 삼성전자는 최근 조직개편을 통해 DX(Device Experience) 부문장인 한종희 부회장 직속으로 이 같은 팀을 새로 꾸린 것으로 전해졌다. 중국사업혁신팀은 인사, 마케팅 등을 지원하는 전사 파트와 사업부 파트로 구성되며 사업부 산하에는 모바일을 담당하는 MX(Mobile Experience) 부문과 소비자가전·영상디스플레이(VD) 부문을 둔 것으로 알려졌다.

업계에서는 삼성전자가 중국에서 수년째 고전하고 있는 스마트폰뿐 아니라 주요 사업부문의 경쟁력을 키우기 위해 한 부회장을 중심으로 중국 사업 전반을 챙기기 위한 조직을 신설한 것으로 보고 있다.

글로벌 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 2013∼2014년 삼성전자의 중국 스마트폰 시장 점유율은 20%를 웃돌았으나 2019년부터 1% 미만대로 떨어졌다. 또 지난 10월 애플이 비보를 제치고 중국 시장에서 1위에 오른 점을 들어 삼성 갤럭시 브랜드의 현지 경쟁력 자체가 떨어졌다는 분석도 나온다.

올해 3분기 기준 삼성전자의 전체 매출에서 중국이 차지하는 비중이 약 30%로 가장 높다. 특히 반도체 수출에서 중국이 차지하는 비중도 40%가량으로 가장 중요한 시장이다. 삼성전자는 현재 중국 산시성 시안과 쑤저우에서 각각 낸드플래시 생산라인과 후공정(패키징) 등 반도체 공장도 운영하고 있다.

재계에서는 이재용 삼성전자 부회장이 올해 연말 해외 출장을 통해 중국 등을 방문할 가능성이 있다고 점친다. 매주 목요일 서울중앙지법에서 열리는 삼성물산-제일모직 부당합병 및 삼성바이오로직스 회계 부정 혐의 재판이 오는 23일 일정 이후 2주간 겨울 휴정에 들어가기 때문에 이 기간을 활용해 현안을 살필 수 있다는 것이다. 앞서 이 부회장은 지난해 5월에도 시안 반도체 사업장을 찾아 임직원들을 격려한 바 있다.

다만 삼성전자 측은 "이 부회장의 중국 방문이나 해외 출장과 관련해 확인된 바 없다"고 선을 그었다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr