고민정, 원희룡 면책특권 주장에 사과 "현역으로 착각했다"

[아시아경제 권서영 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 원희룡 국민의힘 선거대책위원회 정책총괄본부장이 국회에서 면책특권을 이용한 것으로 보인다고 주장했던 것을 철회하고 사과했다.

18일 고 의원은 자신의 페이스북에 "워낙 정치적 영향력이 크신 데다 저에게는 유명 정치인으로 각인이 되어 있다 보니 착각했다"고 썼다. 이어 "현역으로 착각한 저의 실수에 대해 사과드린다"며 "다음에는 꼭 현역으로 만나 뵙길 기대하겠다"고 덧붙였다.

이는 앞서 고 의원이 원 본부장을 향해 제기한 특권 논란에 대한 철회 발언으로 풀이된다. 고 의원은 17일 YTN에 출연해 "왜 원희룡 본부장이 저렇게 국회에서 말씀하셨는가 궁금하다. 보통 국회에서 발언할 때는 사법적 판단을 받지 않기 때문에 혹시 그런 건 아닌가"라고 발언한 바 있다.

이는 원 본부장이 면책 특권을 노려 의도적으로 국회에서 이재명 더불어민주당 대선후보에 대한 의혹을 제기했다는 주장이다. 그러나 원 본부장은 현역 국회의원이 아니므로 면책 특권의 대상이 아니다. 박수영 국민의힘 의원은 같은 방송에서 "원 본부장은 지금 현역 국회의원이 아니기 때문에 국회에서 발언한다고 해서 면책특권이 적용되는 사람은 아니다"라고 강조했다.

원 본부장 역시 18일 자신의 페이스북에 "저는 면책 특권 대상자도 아니지만 비겁하게 숨을 생각도 없다"고 썼다. 그는 "제가 제기한 내용은 피하면서 제게 있지도 않은 특권을 운운하는 것은 어떻게든 대장동 게이트를 방어해야 하겠다는 비뚤어진 충정일 것"이라며 "고민정 선대위 공동상황실장님의 떨고 있는 모습만 보여주었다"고 비판했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr