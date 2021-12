윤석열 "디지털 플랫폼 정부 되면 30대 장관 많이 나올 것"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '디지털 플랫폼 정부'를 구상하고 있다며 "디지털 플랫폼 정부의 주역은 청년"이라고 19일 밝혔다.

윤 후보는 이날 자신의 페이스북에글을 올려 "제가 구상하는 정부는 디지털 신기술에 기반해 흩어져 있는 공공 정보를 하나로 통합, 국민 누구나 쉽게 정보에 접근하고 편리한 삶을 위해 정보를 활용하는 정부"라며 이처럼 밝혔다.

그는 코로나19 방역을 예를 들어 "역학조사 결과, 기저질환 정보, 병상 정보 등 방역과 치료에 관한 모든 데이터를 연결 통합 관리함으로써 당국과 의료관계자, 환자 가족 등이 모두 이 플랫폼에 참여하면 그 전보다 훨씬 체계적이고, 효율적인 방역과 치료를 해낼 수 있다"며 "인간의 부족한 경험 또는 주관이 아니라 주로 데이터에 의한 결론이 되기 때문에 국민이 원하는 최적의 정책을 도출해낼 수 있다"고 자신했다.

그러면서 "청년 세대는 아직 장년 세대보다 경험으로는 뒤질 수밖에 없다"면서도 "태어나면서부터 디지털에 익숙한 세대이기 때문에 디지털 플랫폼 정부에서는 장년 세대보다 국정 운영에 더 많은 역할을 할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 "청년 세대가 정부 운영에 적극적으로 참여해, 디지털 플랫폼 정부를 선도해야 한다고 생각한다"며 "그렇게 하지 않으면 디지털 플랫폼 정부는 실현하기 어렵다"고 덧붙였다.

또 "디지털 플랫폼 정부가 되면 아마도 30대 장관이 많이 나오게 될 것이다. 한두 명이 아니고 여러 명이 나올 것"이라며 "제가 이미 모든 정부 부처에 청년 보좌역을 두겠다고 공약했지만, 디지털 플랫폼 정부가 되면 아마도 보좌역이 아니라 중요 보직에도 청년 세대를 많이 진출하지 않을까 생각한다"고 강조했다.

