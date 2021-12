[아시아경제 정현진 기자] LG그룹이 정부의 고강도 '사회적 거리두기' 정책에 맞춰 18일부터 전 계열사의 재택근무 비율을 40%에서 50% 이상으로 확대키로 했다.

17일 LG는 전 계열사에 이같은 내용이 담긴 사내 방역지침을 발표했다. 재택근무 비중 확대와 함께 회의 참석 인원은 기존 20인에서 10인 이하로 다시 축소하고 비대면을 권장키로 했다. 또 접종완료자에 한해 20인 이하 참석이 가능하도록 했던 집합교육과 행사는 가급적 자제하고 비대면을 권장한다고 밝혔다.

이와 함께 회식은 4인 이하로 진행하고 외부인 출입은 자제토록 하며 사내 헬스장 등 실내체육시설 운영은 중단하고 사내 카페도 테이크아웃 만 허용한다고 밝혔다.

LG 관계자는 "직원들의 안전과 건강을 최우선에 두고, 정부의 지침을 충분히 고려한 방역 지침을 지속적으로 적용해 나갈 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr