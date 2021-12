영란은행, 3년만에 기준금리 0.15%포인트 인상…물가 잡기 본격화

영국 중앙은행인 영란은행(BOE)이 3년여 만에 기준금리를 인상했다. 가파르게 오르는 물가 잡기에 본격 나선 것으로 해석된다.

영란은행은 16일(현지시간) 통화정책위원회(MPC)에서 기준금리를 0.1%에서 0.25%로 0.15%포인트 인상했다고 밝혔다.

코로나19의 새로운 변이인 오미크론이 확산하면서 변수로 떠올랐으나 영란은행은 금리를 높여 물가부터 잡아야 한다고 판단한 것으로 보인다.

앞서 금융시장에서는 지난달 금리 인상이 이뤄질 수 있다고 보기도 했지만 영란은행은 당시 고용 상황을 좀 더 지켜볼 필요가 있다며 동결 결정을 내렸다.

영란은행의 금리 인상은 2018년 8월 0.75%로 0.25%포인트 올린 이후 처음이다.

영국은 11월 소비자 물가 상승률이 5.1%로 10년여 만에 최고를 기록했다. 이는 영란은행의 물가 목표(2%)를 훌쩍 넘어선 수준이다. 당초 영란은행은 내년 봄에 일시적으로 5%를 웃돌 것으로 내다봤다.

영국 외에 미국도 물가 상승에 대응해 금리를 높이는 방안을 검토 중이다.

전날 미국 연방준비제도(Fed)는 자산매입 축소(테이퍼링) 규모를 늘려 당초 내년 6월로 예정된 종료 시점을 3월로 앞당기고, 내년 기준금리를 세 차례 올릴 수 있음을 시사했다.

