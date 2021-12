피치, 남아공 신용등급 전망 '부정적→안정적' 깜짝 상향

국제신용평가사 피치가 남아프리카공화국의 국가 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 깜짝 상향했다.

16일 블룸버그통신 등 외신에 따르면 피치는 남아공에 대해 "경제 회복이 진행 중이고, 국내총생산(GDP)이 2022년 동안 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 이전으로 복귀하는 트랙에 있는 것처럼 보인다"고 설명했다.

그러면서 남아공의 올해 경제 성장 전망을 4.7%로, 2022년 2%, 2023년 2.4%로 각각 내다봤다.

다만 피치는 남아공 국가신용등급과 관련해서는 투자 등급보다 3단계 아래인 'BB-' 등급을 유지했다. 높은 정부 부채와 저성장, 큰 불평등이 제약 요인으로 남아있기 때문이다.

피치는 남아공이 올해 놀랍게도 강한 재정적 면모를 보이고 있다며 핵심 GDP 기반 신용 메트릭스에서 국가 회계의 기초 재조정후 상당한 개선을 보였다고 설명했다.

블룸버그는 코로나19의 새로운 변이인 오미클론 확산으로 확진자가 늘고 있음에도 이 같은 평가가 나온 것은 남아공에 긍정적이라고 설명했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr