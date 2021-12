[세종=아시아경제 김현정 기자] 정부가 올해 연말까지 중앙정부의 재정집행률을 98%(602조4000억원)까지 끌어올리기로 했다.

정부는 16일 정부서울청사에서 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 비상경제 중앙대책본부회의를 열고 이런 내용 등을 담은 4분기 재정 집행상황 점검 및 대응 방안을 확정했다.

이달 13일 기준 집행률은 89.7% 수준이다. 연말까지 집행률 목표는 중앙정부 98%, 지방재정 85%, 지방교육재정은 93%다.

정부는 집행률을 최대한 끌어올리기 위해 기관장 책임 아래 집행목표 달성에 나선다는 방침이다. 특히 200억원 이상 대규모 사업은 연말까지 일(日) 단위로 점검하기로 했다.

