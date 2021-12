광주 북부소방서, 신규 의용소방대원 임명장 수여

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 북부소방서(서장 김희철)는 16일 신규 의용소방대원 임명장 수여식을 진행했다고 밝혔다.

이 날 신규 임명된 의용소방대원은 기본교육·훈련과정 등을 거쳐 앞으로 각종 재난 현장에서 화재 경계와 구조·구급 업무, 화재예방업무, 주민생활안전활동 지원 등 소방업무를 보조하며 지역사회의 안전문화를 선도하는 임무를 수행하게 된다

현재 북부소방서 의용소방대는 12개대 총 295명으로 각종 재난현장 소방업무보조 뿐 아니라 코로나19 방역 등 각종 봉사활동 및 화재예방순찰·캠페인 등 지역사회 안전을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다.

김희철 북부소방서장은 "의용소방대는 다양한 재난현장에서 역할과 비중이 중시되고 있다"며 "지역의 안전지킴이로서 시민들에게 한발 더 다가갈 수 있길 바란다"고 전했다.

