최영태 전 전남대 인문대학장, 광주시교육감 출마 선언

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 최영태 전 전남대학교 인문대학장이 내년 6월 치러지는 광주시교육감 선거 출마를 공식 선언했다.

최 전 학장은 16일 광주광역시교육청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "광주를 최고의 교육도시로 만들기 위해 출사표를 던진다"고 말했다.

최 전 학장은 현 장휘국 광주시교육감 체제의 교육행정에 대해 "직선 교육감 3기 동안 교육계에서 촌지근절과 보편적 교육복지 등을 선제적으로 시행하여 많은 성과를 냈다"고 평가했다.

그러면서 "하지만 11년이라는 긴 시간을 고려할 때 성과가 너무 미미하다"며 "학생들의 학습역량이 크게 떨어지고, 교원인사와 징계절차가 편향성을 가졌다"고 지적했다.

최 전 학장은 "한 평생 교육자로 살아온 저의 꿈은 광주를 전국 최고의 교육도시로 만드는 것"이라며 "교육을 통해 세상을 바꾸고, 청소년들의 미래를 더 희망적으로 만들겠다"라고 말했다.

또 "중학교 1학년에 적용하고 있는 자유학년제를 가능한 빠른 시기에 자유학기제로 축소하고 진로탐색은 중3 때 실시하도록 하겠다. 자유학년(기)제에서도 지필고사를 실시하며, 대신 평가방식에서 혁신을 기하겠다"라고 말했다.

최 전 학장은 ▲종합적인 안전교육 시스템 구축 ▲학력 신장 ▲AI 시대 교육 체제 구축 ▲광주형 민주시민교육 ▲끼와 개성 교육 ▲1학생 1악기제 등 감성교육 강화 ▲학부모의 교육 참여 확대 ▲광주교육통합추진단 설치 ▲교직원 행복한 교육환경 조성 ▲'광주교육회의'를 통한 집단 지성의 힘으로 광주교육의 방향 정립 등을 주요 공약으로 제시했다.

최 전 학장은 전남대 인문대학장, 교무처장, 5.18연구소장 등 학교행정 경험을 쌓았다. 또 광주시민단체협의회 상임대표, 광주도시철도2호선 공론화위원장, 민주화를위한전국교수협의회(민교협) 공동의장 등 시민사회영역에서 활발하게 활동했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr