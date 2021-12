이재명 "외자 유치 경험…'디지털 대전환' 통한 획기적 변화"

4차산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스서 발표

[아시아경제 차민영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 16일 디지털 대전환과 관련 "누구도 소외되지 않는 디지털 대한민국을 만들겠다"며 "물적·제도적·인적 인프라를 구축해나가겠다"고 강조했다.

이 후보는 이날 대통령직속 4차산업혁명위원회가 서울 광화문 포시즌스 호텔에서 개최한 '2021 4차 산업혁명 글로벌 정책 컨퍼런스'에서 이 같이 밝혔다. 이날 이 후보 정책 발표 내용은 이광재 더불어민주당 의원(미래경제위원장)(사진)이 대독했다.

이 후보는 "디지털 대전환을 위해 혁신을 가로막던 규제를 개혁해서 막힌 길을 뚫어낼 것"이라며 "사물인터넷(IoT)부터 클라우드, 5G 기술에 투자하는 한편 교육 체계 혁신을 통해 100만 디지털 인재 양성을 통한 인재 인프라를 갖추겠다"고 말했다.

그러면서 "의료·교육·농업·금융·유통·물류 등 전통산업에서의 디지털 전환을 지원하고 혁신 창업기업도 지원할 것"이라며 "한국이 도전 정신이 살아있는 나라로 만들기 위해 세계적 창업 경진대회도 개최하겠다"고 말했다.

이어 "싱가포르 테마섹과 실리콘밸리은행그룹처럼 국내 산업은행을 벤처투자전문은행으로 만들어 전세계 핵심 기업들에 대한 인수합병(M&A) 투자를 진행하겠다"며 "동시에 디지털 자유권과 평등권을 보장해 디지털 소외 층까지 성장 과실을 누릴 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.

이 후보는 또 "저는 판교 테크노밸리가 있는 경기도 성남시 시장을 역임하고 삼성전자와 SK하이닉스가 위치한 경기도 도지사를 지냈다"며 "경기도에는 대전환을 이끄는 수많은 기업이 있고 외자·투자 유치 경험이 있다. 성남시와 경기도를 넘어 대한민국에서 디지털 대전환을 통한 획기적 변화를 이루겠다"고 목소리를 높였다.

