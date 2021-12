일본 상륙한 과메기 … 경북도, 쫀득한 건강식으로 日 젊은이 입맛 공략

신주쿠서 과메기 시식회 개최, 일본시장 진출 교두보 예고

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경상북도 일본 도쿄사무소가 지난 15일 일본 신주쿠 신오쿠보에서 겨울철 지역 대표 식품인 과메기 가공품의 일본 시장 진출을 위해 시식회를 열었다.

K-POP과 한류드라마 등으로 4차 한류 열풍이 부는 신오쿠보에서 과메기 효능과 맛을 적극적으로 알리기 위해 마련됐다.

시식회에는 김광훈 도쿄사무소장, 일본 신주쿠 상인연합회, 언론인 등 40명이 참석했다.

신오쿠보에서 한국 음식을 일본 젊은이들에게 판매하는 신주쿠 상인연합회 회원들이 참가해 과메기를 맛보고 평가했다.

한국 음식 전문연구가를 초빙해 배치와 조리법, 판매 방법 등을 선보여 현지 상인들이 쉽게 판매할 수 있게 했다.

도는 한국음식점뿐만 아니라 일반 식품점에서도 과메기를 판매해 우수성과 맛을 홍보하고 경북 수산물의 수출 판로가 개척되는 계기가 될 것으로 전망했다.

신오쿠보 서울타운 관계자는 “과메기가 건강에도 유익하고 또 일단 가게에서 판매하기 쉬워 홍보만 잘한다면 일본 젊은 층을 충분히 공략할 수 있다”라고 말했다.

배성길 일자리경제실장은 “이번 시식회로 지역 수산 가공식품이 일본 시장에 나아가는 교두보가 마련되길 바란다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr