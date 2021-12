[세종=아시아경제 김현정 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 방역 강화에 따른 소상공인의 피해를 집중 지원하기 위해 기정예산, 각종기금, 예비비 등을 총 동원하겠다고 16일 밝혔다.

홍 부총리는 16일 오전 정부서울청사에서 제50차 비상경제 중앙대책본부 회의를 주재하고, "정부는 연말연시 특별방역대책 최우선 실행, 소상공인 등 피해지원 집중, 방역 범주내 경기회복력 극대화를 위해 모든 역량을 최대한 기울여 나가겠다"면서 이 같이 말했다.

그는 "단계적 일상회복의 멈춤에 따른 내수 꺾임세에 대한 걱정도 크지만 이에 앞서 엄중한 방역제어의 절실함이 더 절박하게 다가온다"면서 "소상공인 지원과 관련, 기정예산, 각종기금, 예비비를 총동원해 방역지원금 지급, 손실보상 확대, 초저금리 융자지원 등 다층적으로 최대한 지원해 나갈 것"이라고 부연했다.

