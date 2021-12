GM한마음재단코리아, 취약계층 위한 '사랑의 기부금 전달식' 개최

[아시아경제 이기민 기자] GM한마음재단코리아가 16일 GM 한국사업장 부평 본사에서 임직원의 기부금과 물품을 인천 사회 복지기관에 전달하는 '사랑의 기부금 전달식'을 개최했다고 밝혔다.

GM임직원은 취약계층의 따뜻한 겨울을 지원하기 위해 자발적으로 기부금과 물품을 마련했다고 GM한마음재단코리아는 설명했다. GM 한국사업장에서 지난 6일부터 일주일 간 진행됐던 다양성 주간의 온라인 경매 이벤트를 통해 주로 마련됐다.

또한 구매, 재무, 연구소 등 회사 내 다양한 부문에서 연말을 맞아 기부금 모금 이벤트 및 물품 기부 활동 등을 진행했다.

이번에 전달한 임직원 기부금과 기부 물품은 GM 한국사업장 임직원이 전하는 사랑의 메시지와 함께 인천지역 10여개의 사회복지 기관에 전달될 예정이다.

윤명옥 한마음재단 사무총장은 "이번에 전달한 임직원 기부금 및 기부 물품을 통해 지역사회 취약계층이 따뜻한 겨울을 보내는데 조금이나마 보탬이 되길 바란다"며 "GM 한국사업장은 앞으로도 의미 있는 사회공헌 활동을 통해 진정한 포용성과 다양성의 가치를 지역 사회에 전파해 나갈 것이다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr