대전시, 공공기관 ‘지역인재 채용’ 협력 협의체 구성

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 지역 공공기관의 지역인재 채용을 확대하기 위한 협력 협의체를 구성해 운영한다.

시는 16일 허태정 대전시장이 한국조폐공사 반장식 사장, 한국생명공학연구원 김장성 원장, 한남대 이광섭 총장과 만나 지역 공공기관의 지역인재 채용 확대 방안을 협의하는 시간을 가졌다고 밝혔다.

이 자리에서 허 시장 등은 대전 소재 공공기관과 대학이 지역인재 채용을 활성화하기 위한 ‘공공기관-지역대학 상생발전 협의체’를 구성하는 데 뜻을 모으고 협의체 운영 방안 등을 논의했다.

협의체에는 한국조폐공사, 국가철도공단, 국방과학연구소, 코레일테크㈜, 한국가스기술공사 등 지역인재 의무채용 대상 16개 공공기관과 충남대, KAIST, 한남대 등 16개 대학이 참여한다.

앞으로 이들 기관 및 대학은 ▲지역인재 채용 확대 방안 ▲지역 인재 취업 촉진을 위한 수요맞춤형 인재양성 ▲지역인재 채용 박람회 개최 등에 협력할 방침이다.

시는 협의체의 효율적 운영을 위해 별도의 실무협의회도 구성해 운영할 계획이다.

협의체는 박병석 국회의장이 지난 10월 29일 대전지역 대학총장과 공공기관장이 모인 간담회에서 제안해 구성됐다.

허태정 대전시장은 “협의체는 지역 소재 공공기관과 대학이 뜻을 모아 지역인재 채용 활성화에 동참하고자 구성됐다는 점에서 의미를 갖느다”며 “시는 협의체 구성을 통해 지역 청년이 공공기관에 보다 많이 취업 할 수 있도록 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

