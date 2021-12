서울시 20년 인구동향 분석해보니' 출생아 64%'·'결혼 43%' 줄었다

2020년 출생아는 4만 7445명, 2000년 대비 3분의 1 수준

결혼 건수는 2000년 7만 8745건→ 2020년 4만 4746건 급감

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 지난해 출생아 수가 2019년 대비 11% 이상 줄었고 20년 전인 2000년에 비해서는 절반 이하로 급감한 것으로 나타났다. 2000년 1.28명이던 합계 출산율도 0.64명으로 급락했고 둘째 아이 출생 비중 역시 11%포인트 이상 하락했다.

반면 고령인구가 늘면서 지난해 사망한 인구는 2019년 대비 4% 증가했다. 출생자수가 사망자수보다 적은 자연 감소로 서울시 전체 인구는 지난해 처음으로 1000만명 이하로 떨어진 데 이어 자연감소는 올해도 지속될 전망이다.

16일 서울시는 결혼, 이혼, 출생, 사망으로 인한 서울 인구 변화 모습을 파악하기 위해 통계청 인구동향조사 자료를 이용해 지난 20년 동안 이 같은 인구동향 분석 결과를 내놨다.

분석 결과 서울시 인구의 자연 감소 추세는 지속될 전망이다. 지난해 출생아 수는 4만 7445명으로 2019년 대비 11.6% 감소(6228명)했고 20년 전인 2000년보다 64.3% 감소(8만 5709명)했다. 2000년 13만 3000여명인 출생아 수는 지난해 5만명 이하로 뚝 떨어졌다.

출생아 수가 감소함에 따라 합계 출산율도 감소해 2000년에는 1.28명 이었던 합계 출산율이 2020년에는 0.64명으로 20년 전보다 절반 수준으로 감소했다. 결혼 평균 연령이 높아짐에 따라 자녀를 출산한 여성의 평균 연령도 높아지고 있는데 2020년 평균 출산 연령은 33.98세로 2000년(29.49세)에 비해 4.49세 증가했다.

또한 자녀 출산의 80%를 차지하는 여성의 연령층 상위에 2000~2002년 25~29세와 30~34세가 올랐으나, 2003~2012년 까지는 30~34세 와 25~29세, 2013년부터는 30~34세와 35~39세 순으로 출산 연령이 점점 늦춰졌다.

결혼 후 부부가 첫 아이를 낳는 데까지 걸리는 시간은 평균 2년을 넘기는 것으로 나타났다. 지난해 첫째 아이 출산까지 평균 결혼 기간은 2.6년으로 10년 전인 2010년보다 0.6년이 길어졌고, 1년 전보다 0.1년 길어졌다. 둘째 아이 이상의 출생도 감소하고 있는데 2000년 47.6%였던 둘째 아이 이상의 출생 비중은 2020년 36.4%으로 11.2%포인트나 떨어졌다.

같은 기간 서울시 사망 인구는 4만 5522명으로 2019년보다 1693명(4.0%) 증가했다. 2000년 4만명에 미치지 않았던 사망 인구는 2010년 4만명을 넘어섰고 지난해 4만 5000명을 웃돌았다. 특히 80세 이상 사망자가 전체 사망자에서 차지하는 비중은 45.7%로 10년 전에 비해 14.0%포인트, 20년전에 비해 20.9%포인트 증가했다.

기대수명도 증가했다. 기대수명은 2005년 79.8세, 2011년 82.0세, 2020년 84.8세로 증가하고 성별에 따라 기대수명의 차이는 5~6세로 여자가 남자보다 높았다. 주요 사망원인은 신생물과 순환계통 질환으로 사망자의 50.2%를 차지했다. 이어 코로나19로 인한 사망은 201명이었다. 자살은 2010년 2668명으로 정점을 찍은 이후 지속적으로 감소했고 2018년 이후 횡보를 보였다.

이에 서울시의 인구는 1988년 서울 인구가 천만을 돌파한 이후 2020년 서울 인구 천만이 무너졌으며 올해도 감소 추세가 이어질 전망이다. 인구의 자연 감소는 태어난 인구보다 사망한 인구가 더 많아지면 발생하는 현상으로 2020년 서울에서 태어난 인구는 4만 7445명이고, 사망자수는 4만 5522명으로 자연감소(1923명)에 근접하고 있다.

서울시는 "월별 인구동향 분석결과 2018년 12월 서울에서 처음으로 자연감소가 관찰된 것을 시작으로 2020년은 10월, 2021년은 7월부터 자연감소가 관찰됐다"면서 "다른 해보다 빠른 인구 감소와 월별 자연 증가 감소폭을 고려하면 2021년 서울은 자연감소에 진입하거나 자연증가가 0명에 가까울 것으로 예상된다"고 설명했다.

한편 지난해 서울 시민의 결혼 건수는 4만 4746건으로 20년 내 최저 수준을 기록했다. 2019년의 결혼 건수는 4만 8261건으로 1년 전보다 7.3% 감소했고, 20년 전인 2000년과 비교했을 때 43.2% 줄었다. 평균 초혼 연령은 남자가 33.61세, 여자가 31.60세로 나타났고 지난 20년 동안 평균 초혼 연령은 지속적으로 높아져 남자는 3.96세, 여자는 4.35세에 이르렀다.

이혼은 일년새 4.1% 감소했다. 2000년 이후 연 평균 이혼 건수는 2만 2390건으로 서울 시민의 이혼건수는 2003년 3만 2499건으로 최고점을 찍은 뒤 연속 감소 추세를 보이고 있다. 이혼 부부들의 결혼 지속 기간도 변화가 감지됐다. 2019년까지는 결혼 기간 4년 이하 부부가 이혼을 가장 많이 했으나 2020년은 결혼 기간 30년 이상의 부부가 전체 이혼의 20.6%로 결혼 기간 4년 이하 부부 이혼 비율 17.6%를 앞질렀다. 이에 따라 이혼 부부의 평균 결혼 지속기간은 18.5년으로 20년 전에 비해 7년 늘면서 평균 이혼 연령은 매년 높아지는 추세다.

평균 이혼 연령은 남성의 경우 51.1세, 여성은 48.3세로 20년 전보다 각각 10.3세, 10.9세씩 올랐으며 전년 대비 남녀 모두 0.8세씩 높아졌다. 혼인연령이 높아지고 결혼 기간 30년 이상의 이혼이 늘면서 평균 이혼연령이 지속적으로 높아지고 있는 것으로 풀이된다.

박종수 스마트도시정책관은 "급격한 인구 변화로 인한 구조적 불균형에 대응하고, 인구리스크를 최소화하기 위해 서울시는 지난 7월부터 인구변화 대응을 위한 전담조직을 구성해 운영하고 있다"면서 "이번 분석 자료는 서울시 차원의 인구변화대응 전략 마련을 위한 기초자료로 활용될 것"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr